Порошенко заявил, что в первые часы СВО на Украине власть сбежала из Киева

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Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые дни конфликта после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко также утверждает, что он "остался в столице с оружием в руках".

"Когда вся власть сдернула из Киева, мы сформировали батальоны", – заявил он.

Порошенко заявил, что в рамках 206-го батальона занимался эвакуацией Бучи, Гостомеля и Ирпеня, а также выставлением блокпостов, раздачей оружия и защитой Киева.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого поинтересовался, собирается ли российский лидер ликвидировать Зеленского в рамках спецоперации. После отрицательного ответа президента РФ, Беннет связался с украинским лидером, и тот вернулся из бункера в офис, чтобы записать видеообращение. В нем Зеленский сообщил, что ничего не боится.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть слова бывшего израильского премьера. При этом, как пояснил Песков, разговор политиков был сосредоточен вокруг Украины.

