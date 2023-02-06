В Кремле не стали комментировать слова Беннета о беседе с Путиным по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть слова экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об обещании Владимира Путина не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT.

Как пояснил Песков, общение Путина и Беннета было достаточно интенсивным. В частности, политические деятели обсуждали ситуацию вокруг Украины.

"Я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом", – сказал представитель Кремля.

Ранее Беннет, рассказывая подробности разговора с российским лидером, уточнил, что Путин сообщил об отсутствии планов по ликвидации Зеленского в рамках спецоперации на Украине. Президент Украины в этот момент, по словам Беннета, находился в бункере.

Со слов бывшего израильского премьера, после полученных данных от Путина он проинформировал Зеленского. Президент Украины, в свою очередь, покинул бункер и записал видеообращение, в котором заявил, что ничего не боится.



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