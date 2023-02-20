СМИ рассказали об обстановке в бункере Зеленского и его офисе в Киеве

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

После начала спецоперации основные представители киевской власти переместились в бункер, а по периметру офиса президента Украины Владимира Зеленского были установлены контрольно-пропускные пункты (КПП) с вооруженной охраной. Об этом сообщает The Times.

Согласно информации журналиста издания, который побывал в Киеве, на подъезде к офису Зеленского, помимо паспорта и специальных документов, необходимо предъявить секретный пароль, который меняется каждый день.

"Зачастую бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести", – отмечается в материале.

В офисном комплексе не включают свет, шторы на окнах задернуты.

Оказавшиеся с Зеленским в бункере, уточняется в статье, должны были подписать соглашение о неразглашении. Документом запрещается распространять информацию о местоположении объекта, его удобствах, еде, которую там подают, и плане пространства. Команда Зеленского, по данным журналиста, узнала подробности конфликта с помощью смартфонов.

Один из представителей украинской власти в беседе с изданием рассказал, как однажды выбрался из бункера и отправился на ужин в ресторан, отослав фотографию другому чиновнику. Позже тот прибыл в ресторан, заказал бургер и еду для других находящихся в бункере.

Изначально чиновники должны были пробыть в бункере около недели, однако прожили там почти 2 месяца, говорится в статье.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого поинтересовался, собирается ли российский лидер ликвидировать Зеленского в рамках спецоперации. После отрицательного ответа президента РФ, Беннет связался с украинским лидером, и тот вернулся из бункера в офис, чтобы записать видеообращение. В нем Зеленский сообщил, что ничего не боится.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть слова бывшего израильского премьера. При этом, как пояснил Песков, разговор политиков был сосредоточен вокруг Украины.



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