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Президент Украины Владимир Зеленский поручил выдать каждому украинцу по 1 000 гривен (порядка 2 346 рублей) в рамках новой соцпрограммы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский заверил, что деньги должны поступить 1 декабря. Их можно будет потратить на оплату товаров, коммунальных и прочих услуг, лекарства, книги и железнодорожные билеты.

Он отметил, что тысяча гривен будет выделена на каждого человека. Таким образом, на одну семью выйдет по несколько тысяч гривен.

Владимир Зеленский боится политически не пережить отопительного сезона, сообщала ранее сенатор Совфеда Ольга Епифанова. По ее словам, энергетика Украины может не пережить зиму, так как синоптики обещают аномально холодный сезон.

Кроме того, Пентагон не спешит разрешать Киеву удары вглубь России, а война БПЛА истощила уже и сам Киев, вынуждая Зеленского изображать склонность к миру.

По данным СМИ, предстоящая зима может быть самой суровой для Украины за все время на фоне дефицита энергоресурсов и плохого психологического состояния местного населения.