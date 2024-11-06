Советник Зеленского Литвин: скандальный "закон о дровах" не будет подписан

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Советник украинского президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин пообещал, что лидер Украины не станет подписывать скандальный "закон о дровах". Об этом он сообщил местным СМИ.

О том, что украинским жителям будет грозить уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, ранее сообщали украинские издания.

Соответствующая норма содержится в законе, который был принят Верховной радой в октябре 2024 года. Гражданам страны, хранящим дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен, но не имеющим документов, подтверждающих их легальную покупку, будет грозить срок от пяти до семи лет.

"Зеленский не подпишет "закон о дровах", – приводит РИА Новости слова Литвина.

Вместе с тем он добавил, что по техническим причинам время на ветирование этого закона прошло.

В конце октября Владимир Зеленский поручил выдать каждому украинцу по 1 000 гривен (порядка 2 346 рублей) в рамках новой соцпрограммы. Он заверил, что деньги должны поступить 1 декабря.

Средства можно будет потратить на оплату товаров, коммунальных и прочих услуг, лекарства, книги и железнодорожные билеты. По словам Зеленского, тысяча гривен будет выделена на каждого человека.