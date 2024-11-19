Трамп подтвердил, что планирует ввести режим ЧП для борьбы с миграцией

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Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует ввести в стране чрезвычайное положение (ЧП) и использовать военных для борьбы с миграцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Соответствующую информацию опубликовал на этой платформе американский политик Том Фиттон.

"Правда!!!" – прокомментировал пост Фиттона сам республиканец.

Ранее СМИ писали о том, что Вивек Рамасвами, возглавивший после победы Трампа на выборах новый департамент по достижению госэффективности США, собирается закрыть Федеральное бюро расследований (ФБР) и уволить 1,5 миллиона человек.

Кроме того, Трамп предложил главу нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики страны, заявив, что он является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере.