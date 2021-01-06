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Политика

02:44

Президент Казахстана ответил на слова депутата Госдумы РФ Никонова

политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью, в которой ответил на слова депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова. Материал был опубликован в газете Egemen Qazaqstan.

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Никонов заявил, что территория Казахстана является большим подарком от России. Позже он пояснил свои слова. По его мнению, интересы Казахстана были соблюдены во время определения границ Казахской ССР.

В Казахстане возмутились словами Никонова. МИД страны передал ноту РФ в связи с высказыванием депутата.

В опубликованном материале Токаев определил главное богатство Казахстана – "священную землю, унаследованную от предков".

"Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Наша история не измеряется 1991 или 1936 годом", – заявил глава государства.

Он отметил, что народ Казахстана жил на своих землях во времена Золотой Орды, Тюркского ханства, при гуннах и саках.

Токаев попросил официально и публично противостоять иностранцам, которые подвергают сомнению территориальную целостность Казахстана. Он также призвал воздержаться от критики добрососедских отношений двух стран.

"Мы должны быть готовы защищать национальные интересы любыми способами", – написал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан не имеет территориальных споров с другими странами.

Ранее экс-президент республики Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан. Он отмечал, что власти продолжат развитие Нур-Султана.

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