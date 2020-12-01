Назарбаев опроверг слухи о переносе столицы Казахстана в Туркестан

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Слухи о переносе столицы Казахстана из Нур-Султана в Туркестан опроверг экс-президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщает "Газета.ру".

Информация о переносе появилась ранее в социальных сетях.

"Нет, для этого нет оснований", – ответил Назарбаев.

Он добавил, что власти продолжат развитие Нур-Султана, несмотря на то что Туркестан является городом с большой историей.

Ранее сообщалось, что Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса. В частности, приостановление безвизового режима для граждан 57 стран республика продлит до 1 мая 2021 года.

Приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии, в свою очередь, продлят до 1 января 2021 года. Кроме того, количество рейсов в Турцию с 9 ноября сократят с 33 до 20 в неделю.