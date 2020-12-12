МИД Казахстана передал ноту РФ в связи с высказыванием депутата Госдумы Никонова

16:42
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Казахстане возмутились высказыванием депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова в СМИ о территории республики. Временному поверенному в делах РФ Александру Комарову заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков передал ноту с позицией МИД республики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что Никонов, выступая на "Первом канале", заявил, что территория Казахстана является подарком со стороны России.
В пресс-службе подчеркнули, что данный выпад со стороны российского депутата является провокационным. В ведомстве ждут соответствующей оценки произошдшего от России.
"МИД) призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана", – заключили в министерстве.
Ранее российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем телеканала NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму.
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