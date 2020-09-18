Посольство РФ потребовало объяснений от США по репортажу NBC о Крыме

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Российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем телеканала NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Об этом сообщается в официальном заявлении дипведомства РФ.

В репортаже американского канала сообщается об участии США в "украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму".

"Неназванные официальные лица США говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае, они говорят конкретно о России", – отмечает пресс-служба посольства РФ в Facebook.

В российском дипведомстве также попросили власти США дать объяснения по поводу возможного участия американских сил в конфликте.

"Мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан", – заявили в российском посольстве.

Репортаж NBC News рассказал об "украинских подразделениях в Крыму", рассуждая при этом о якобы врученных Россией талибам наградах за убийство американских солдат. В сюжете было сделано утверждение о том, что эти действия РФ были "возмездием" за поддержку США украинских сил на территории Крыма.

Ранее газета The New York Times сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат. Отмечалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом, но не нашли достаточное количество доказательств.

В ответ МИД РФ назвал информацию о "сговоре" России и талибов фейком. Посольство России направило ноту в США по причине того, что после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.

NYT также назвала посредника в "сговоре" России и талибов. По данным газеты, им был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.

Позднее командующий ВС США усомнился в "сговоре" РФ с талибами. По его мнению, американские подразделения в Афганистане всегда были объектом нападений вооруженных формирований.