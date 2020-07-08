Командующий ВС США усомнился в "сговоре" РФ с талибами

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Фото: AP/TASS/Andrew Harnik
Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи оценил достоверность информации о "сговоре" России с талибами, который привел к гибели американских военных, передает телеканал ABC.
Так, Маккензи усомнился в достоверности данных о возможном "сговоре" РФ и талибов.
"Я счел это весьма тревожным, но я просто не обнаружил там причинно-следственную связь. <...> Развединформацию мне не подтвердили. Она не была достаточно подтверждена", – пояснил командующий ВС США.
Маккензи подчеркнул, что поступившей информации было недостаточно для проведение углубленной проверки.
"Я думаю, они продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся", – заявил генерал.
Командующий выразил мнение, что американские подразделения в Афганистане всегда оставались объектом нападений вооруженных формирований.
Ранее газета The New York Times сообщила, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат. Отмечалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом, но не нашли достаточное количество доказательств.
В ответ МИД РФ назвал информацию о "сговоре" России и талибов фейком. Посольство России направило ноту в США по причине того, что после публикации российские дипломаты начали получать угрозы.
Позднее NYT назвала посредника в "сговоре" России и талибов. По данным газеты, им был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.
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