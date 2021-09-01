Президент Казахстана заявил о недопустимости ущемления русского языка в стране

Фото: ТАСС/ пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что недопустимо ущемлять русский язык в стране.

"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", – приводит слова Токаева РИА Новости.

В Казахстане государственным языком является казахский, однако наравне с ним в государственных организациях и органах местного самоуправления используется русский язык. В связи с этим в стране периодически случаются скандалы из-за того, что националисты препятствуют использованию русского языка.

Ранее сообщалось, что МВД России запретило въезжать в РФ гражданину Казахстана и гражданину Азербайджана за разжигание межнациональной розни в видеороликах.

Уточнялось, что Куат Ахметов на своем YouTube-канале опубликовал ролики, на которых запечатлены конфликты, возникшие на фоне того, что его и других людей не смогли обслужить на государственном языке в магазинах и общепите. В описании к видео автор использует слова "фашисты", "гастарбайтеры" и другие в отношении запечатленных на них лиц.

