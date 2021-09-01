Президент Казахстана заявил о недопустимости ущемления русского языка в стране

10:49
Фото: ТАСС/ пресс-служба МИД РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что недопустимо ущемлять русский язык в стране.
"Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя", – приводит слова Токаева РИА Новости.
В Казахстане государственным языком является казахский, однако наравне с ним в государственных организациях и органах местного самоуправления используется русский язык. В связи с этим в стране периодически случаются скандалы из-за того, что националисты препятствуют использованию русского языка.
Ранее сообщалось, что МВД России запретило въезжать в РФ гражданину Казахстана и гражданину Азербайджана за разжигание межнациональной розни в видеороликах.
Уточнялось, что Куат Ахметов на своем YouTube-канале опубликовал ролики, на которых запечатлены конфликты, возникшие на фоне того, что его и других людей не смогли обслужить на государственном языке в магазинах и общепите. В описании к видео автор использует слова "фашисты", "гастарбайтеры" и другие в отношении запечатленных на них лиц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: