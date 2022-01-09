Назарбаев сам передал пост главы Совбеза Казахстана Токаеву – пресс-секретарь

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по собственной воле передал пост главы Совбеза республики действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы (лидер нации – Прим. ред.) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", – сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что в СМИ и соцсетях активно распространяются ложные слухи и провокационные сообщения о Назарбаеве.

"В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства", – заявил Укибай.

По его словам, в настоящее время первый президент Казахстана находится в Нур-Султане и оказывает необходимую поддержку Токаеву. Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда вместе отстаивали будущее нации и страны.

"И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти", – добавил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам республики, в ходе которого заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности страны, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев в роли пожизненного председателя.