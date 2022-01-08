Назарбаев не покидал Казахстан и находится в Нур-Султане – пресс-секретарь

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал пределов страны и в настоящее время находится в столице республики, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации – Прим. ред.) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым", – написал он в Twitter.

По словам Укибая, Назарбаев провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных государств. Также он подчеркнул, что первый президент Казахстана призвал граждан в условиях политического кризиса сплотиться вокруг действующего лидера страны Касым-Жомарта Токаева.

"Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны", – добавил пресс-секретарь.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули пределы Казахстана. Отмечалось, что в стране остался только старший брат первого президента страны Болат Назарбаев.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.