Токаев призвал к усилению консолидирующей роли ООН в мире

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Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли ООН в условиях нарастающей напряженности в мире. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Он напомнил, что Казахстан стал полноправным членом организации 30 лет назад.

"Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряженности мы выступаем за усиление ООН и ее консолидирующей роли", – написал Токаев.

Ранее стало известно, что политический совет правящей в Казахстане партии "Нур Отан" обновил состав бюро политсовета.

До этого члены партии "Нур Отан" избрали своим председателем действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева.