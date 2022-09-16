Парламент Казахстана одобрил в первом чтении введение 7-летнего президентского срока

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Парламент Казахстана на заседании в пятницу, 16 сентября, принял в первом чтении поправки в Конституцию о введении однократного семилетнего президентского срока и переименовании столицы республики в Астану.

Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа Казахстана. Как заявил по итогам председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, депутаты проголосовали единогласно.

В среду на заседании правящей партии "Аманат" Кошанов заявил, что вопрос о введении семилетнего президентского срока является прогрессивной и необходимой нормой. По его мнению, данная мера служит заслоном от монополии власти и "суперпрезидентской формы правления".

Он также добавил, что предложение по переименованию столицы Казахстана обратно в Астану не отменяют вклад первого президента Нурсултана Назарбаева в построение современной республики. Данная инициатива была внесена в проект поправок в Конституцию с согласия действующего лидера страны Касым-Жомарта Токаева.

