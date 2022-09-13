Стали известны сроки переименования Нур-Султана в Астану

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Нур-Султан могут переименовать обратно в Астану уже сегодня, 13 сентября, заявил один из инициаторов документа, член депутатской группы "Жана Казахстан" Айдос Сарым.

"Я думаю, уже сегодня будет вечером решение конституционного совета, которое определит законность, правомерность и прочие вопросы. После этого, наверное, уже будет постановление спикера парламента на совместной сессии. Мы это решение поддерживаем", – сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата мажилиса, данная инициатива была положительно оценена среди населения и членов правительства Казахстана. Сарым ожидает, что парламентские фракции и сенаторы поддержат предложение.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что Нур-Султан могут переименовать обратно в Астану.

По его словам, предложение депутатов казахского парламента о возвращении столице республики прежнего названия включено в законопроект о поправках в Конституцию с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева.