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Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что Нур-Султан могут переименовать обратно в Астану. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложение депутатов казахского парламента о возвращении столице республики прежнего названия включено в законопроект о поправках в Конституцию с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", – отметил Желдибай.

По его словам, Токаев считает, что другие объекты, названные в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, должны сохранить свои названия.

Ранее Токаев предложил сменить форму правления в Казахстане. Он подчеркнул необходимость выверенных шагов по переустройству политической модели страны. По его словам, речь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Как отметил Токаев, такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Кроме того, Токаев предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий.