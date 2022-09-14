Правящая партия Казахстана в парламенте поддержала введение 7-летнего президентского срока

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Фракция правящей партии Казахстана в парламенте "Аманат" поддержала введение семилетнего президентского срока и переименование столицы республики.

В ходе заседания фракции председатель партии "Аманат" Ерлан Кошанов отметил, что вопрос о введении семилетнего президентского срока является прогрессивной и необходимой нормой.

"Это новый заслон для монополии власти и окончательный отход от суперпрезидентской формы правления", – приводит его слова пресс-служба партии.

Он также добавил, что предложения по изменению названия столицы Казахстана не отменяют вклад первого президента Нурсултана Назарбаева в построение современной республики.

Ранее депутаты казахского парламента предложили переименовать столицу республики Нур-Султан обратно в Астану. Данная инициатива включена в законопроект о поправках в Конституцию с согласия президента страны Касым-Жомарта Токаева.