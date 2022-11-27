Президент Казахстана Токаев прибыл с официальным визитом в Москву

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что Токаев прибыл в РФ по приглашению Владимира Путина.

Лидеры двух стран проведут переговоры 28 ноября.

Токаев официально вступил в должность президента Казахстана в субботу, 26 ноября. Президент пообещал верно служить народу, следовать Конституции и законам республики, добросовестно выполнять свои обязанности.



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