20:57Политика
Президент Казахстана Токаев прибыл с официальным визитом в Москву
Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что Токаев прибыл в РФ по приглашению Владимира Путина.
Лидеры двух стран проведут переговоры 28 ноября.
Токаев официально вступил в должность президента Казахстана в субботу, 26 ноября. Президент пообещал верно служить народу, следовать Конституции и законам республики, добросовестно выполнять свои обязанности.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!