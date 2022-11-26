Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана, передает ТАСС.

Торжественная церемония принесения присяги состоялась в субботу, 26 ноября.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – произнес Токаев, возложив руку на экземпляр конституции страны.

В ходе церемонии президент страны заявил, что Казахстан продолжит сбалансированную внешнюю политику, отвечающую принципам защиты национальных интересов.

Глава Центризбиркома Казахстана Нурлан Абдиров 21 ноября объявил, что Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на внеочередных выборах главы республики. Сообщалось о результате в 81,31% голосов.

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