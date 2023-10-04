Казахстан намерен начать транспортировку газа РФ в Узбекистан до конца октября

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Власти Казахстана планируют до конца октября начать транзит российского газа в Узбекистан, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По его словам, завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительством и с выделением отдельной нитки для учета газа.

"Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита", – цитирует Саткалиева РИА Новости.

Он добавил, что в соответствии с графиком работы должны завершиться до конца этого месяца.

Ранее Узбекистан договорился с "Газпромом" на ПМЭФ о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.

"Газпром" будет поставлять 9 миллионов кубометров газа в сутки. В рамках соглашения действуют полные коммерческие условия. Контракт призван помочь закрыть потребности Узбекистана в природном газе, чтобы комфортно пережить осенне-зимний сезон.

До этого замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал, что правительственные эксперты прорабатывают параметры тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана.

Он отметил, что в будущем развитию и энергетической безопасности всего региона Центральной Азии помогут именно стабильные и долговременные поставки газа. По его мнению, перспективы по закреплению трехстороннего взаимодействия в газовой области являются хорошими.

Вопрос создания тройственного газового союза обсуждался Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым еще в ноябре 2022 года.



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