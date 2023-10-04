04 октября, 09:00Экономика
Казахстан намерен начать транспортировку газа РФ в Узбекистан до конца октября
Фото: 123RF/destinacigdem
Власти Казахстана планируют до конца октября начать транзит российского газа в Узбекистан, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По его словам, завершаются ремонтные работы, которые проводятся на территории Казахстана. Они связаны со строительством и с выделением отдельной нитки для учета газа.
"Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита", – цитирует Саткалиева РИА Новости.
Он добавил, что в соответствии с графиком работы должны завершиться до конца этого месяца.
Ранее Узбекистан договорился с "Газпромом" на ПМЭФ о поставках российского газа в течение двух лет. Закупки начнут с 1 октября, их объем составит примерно 2,8 миллиарда кубометров в год.
"Газпром" будет поставлять 9 миллионов кубометров газа в сутки. В рамках соглашения действуют полные коммерческие условия. Контракт призван помочь закрыть потребности Узбекистана в природном газе, чтобы комфортно пережить осенне-зимний сезон.
До этого замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин рассказал, что правительственные эксперты прорабатывают параметры тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана.
Он отметил, что в будущем развитию и энергетической безопасности всего региона Центральной Азии помогут именно стабильные и долговременные поставки газа. По его мнению, перспективы по закреплению трехстороннего взаимодействия в газовой области являются хорошими.
Вопрос создания тройственного газового союза обсуждался Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым еще в ноябре 2022 года.
Компания "Газпром нефть" представила проект "Энергия в людях" на ПМЭФ
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