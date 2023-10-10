РФ адаптирует деятельность миротворцев в Карабахе под новые условия

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Российская сторона адаптирует деятельность миротворческого контингента в Нагорном Карабахе под новые условия. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация в Карабахе за последний год кардинально изменилась, в октябре 2022 года премьер-министр Армении (Никол Пашинян. – Прим. ред.) на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал регион Карабаха азербайджанской территорией, переподтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года", – указала дипломат.

Она добавила, что условия, при которых российский миротворческий контингент введен в регион, были серьезно скорректированы. Это связано и с массовым исходом населения после 19–20 сентября 2023 года, подчеркнула Захарова.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Уже на следующий день Баку и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Отмечалось, что решение было принято на фоне создавшейся сложной военно-политической ситуации и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа региона. Местные жители стали вынужденно переезжать в Армению.

Группа российских миротворцев погибла в Нагорном Карабахе в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

На этом фоне Генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела. Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов заверил главу МИД РФ Сергея Лаврова, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты.

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