Лавров заявил, что НАТО пытается продвинуть свои интересы в Закавказье через Армению

Фото: kremlin.ru

РФ фиксирует попытки Североатлантического альянса продвинуть свои интересы в Закавказье через Армению, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат назвал это нагнетанием антироссийских настроений. Глава ведомства обратил внимание, что за последние несколько лет в Армении появилось множество неправительственных организаций.

"Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов", – передает ТАСС его слова.

Ранее Лавров заявил, что у стран, которые в свое время полагались на Соединенные Штаты, сложилась незавидная судьба, и властям Армении следует об этом помнить. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что некоторые армянские политики смотрят в сторону Запада, стремясь повторить подобные сценарии. По его мнению, они выступают за разрыв отношений с РФ, поскольку рассчитывают на дружеские отношения с США.

При этом дипломат подчеркивал, что Армения не сможет игнорировать интересы России в Закавказье. Однако есть ряд политиков в Ереване, которые говорят прямо о таком желании, заметил он.



МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией