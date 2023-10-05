Путин ответил на заявление главы Евросовета о том, что РФ якобы предала Армению

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Владимир Путин прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что РФ якобы предала Армению. В ходе Валдайского форума российский лидер вспомнил русскую поговорку.

"Знаете, у нас в народе говорят: "чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала", – ответил он на просьбу модератор панельной сессии прокомментировать обвинения в адрес РФ.

При этом ведущий напомнил, что в поговорке говорится о корове. Путин, в свою очередь, отметил, что это не так важно.

Президент обратил внимание, что РФ на протяжении 15 лет призывала армянскую сторону пойти на компромисс, однако Ереван не соглашался. Путин уточнил, что Россия предлагала Армении вернуть Азербайджану пять районов Нагорного Карабаха, а два оставить за собой. Он подчеркнул, что был реальный шанс сохранить территориальную связь.

Российский лидер рассказал, что Армения боялась потенциальных угроз и была настроена сражаться.

Путин сделал акцент на том, что Запад, в свою очередь, должен был подумать о судьбе армян в Карабахе и их правах в долгосрочной перспективе.

"Они хотя бы сейчас гуманитарную помощь пускай посылают на содержание этих несчастных людей", – добавил он.

Что касается российских миротворцев, президент отметил, что после 2020 года они могли только следить за режимом прекращения огня, поскольку их статус так и не был закреплен. По его словам, Азербайджан считал, что в этом не было необходимости. Действия миротворческого контингента опирались только на заявление от ноября 2020 года, уточнил Путин.

Статус удалось изменить только после того, как Карабах признали частью Азербайджана, резюмировал президент.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



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