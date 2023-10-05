Ереван попросил ЕСПЧ обязать Баку отпустить задержанных представителей Карабаха

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Ереван направил обращение в Европейский суд по правам человека, в котором попросил обязать Баку отпустить ранее арестованных представителей Нагорного Карабаха. Об этом рассказали в офисе представителя Армении по международно-правовым вопросам.

"Обратился в ЕСПЧ с целью обеспечить защиту прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха с требованием обязать Азербайджан немедленно освободить их", – передает ТАСС сообщение офиса.

Ранее силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.

Позднее служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

Кроме того, силовики задержали бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты, которые осуществляет Азербайджан в Нагорном Карабахе.



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