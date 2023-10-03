03 октября, 21:39Политика
Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты в Карабахе
Фото: ТАСС/AP/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал международное сообщество обратить внимание на аресты, которые осуществляет Азербайджан в Нагорном Карабахе.
Политик сказал об этом в рамках встречи с французским министром иностранных дел Катрин Колонной.
"Должен подчеркнуть, что власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе. Считаю, что это должно быть в центре внимания международного сообщества", – передает ТАСС его слова.
Ранее силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и бывшего командующего армией непризнанной республики в 2015–2018 годах генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна.
Позднее служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.
Кроме того, Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Решение приняли на фоне сложной военно-политической ситуации.
В Нагорном Карабахе объявили о ликвидации непризнанной республики
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