Предтечей сегодняшней ситуации вокруг Карабаха было решение Пашиняна – Песков

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Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год стало предтечей сегодняшней ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что Пашинян в Праге признал Карабах территорией Азербайджана. Подобным образом Песков отреагировал на критику Армении в адрес двустороннего партнерства с Москвой и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам официального представителя Кремля, Москва переживает за судьбу армян из Карабаха и оказывает гуманитарную помощь. Помимо этого, РФ следит за тем, чтобы Азербайджан обеспечил безопасность и все права армян, которые захотят остаться в Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

По последним данным, в Армению из Карабаха прибыли 100 520 человек.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению