Кабмин Армении заявил, что поток беженцев из Карабаха почти прекратился

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Поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению почти прекратился. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского премьера Назели Багдасарян.

Она заявила, что в Армению прибыли 100 520 человек, число практически не изменилось с 1 октября. По ее мнению, это указывает на то, что основной поток людей остановился, а в Карабахе остаются должностные лица и ограниченное количество населения.

Ранее Багдасарян сообщила, что процесс переезда беженцев подходит к своему логическому завершению. Вместе с тем Армения будет и в дальнейшем обеспечивать транспортом всех желающих выехать из Карабаха, добавила она.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению