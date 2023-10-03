03 октября, 19:38Политика
Азербайджанские силовики задержали трех экс-глав Карабаха – СМИ
Фото: AP Photo/Aziz Karimov
Служба госбезопасности Азербайджана задержала бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Об этом сообщает агентство APA.
По данным СМИ, вместе с ними задержан также бывший председатель карабахского парламента Давид Ишханян. Известно, что все задержанные отправлены в Баку.
19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.
28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.
После проведения операции азербайджанские силовики стали задерживать бывших должностных лиц непризнанной республики. В частности, 27 сентября бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению. Позже его обвинили в финансировании терроризма.
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
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