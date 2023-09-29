В Баку подтвердили задержание экс-главы армии обороны НКР Левона Мнацаканяна

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Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание экс-командующего армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Левона Мнацаканяна, сообщает ТАСС.

Мнацаканяна задержали 29 сентября на пропускном пункте "Лачин", когда он хотел выехать из Нагорного Карабаха в Армению.

Мнацаканян занимал должность главы оборонного ведомства в 2015–2018 годах.

До этого в Баку заявили об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна. Ему выдвинули обвинения и привлекли к уголовной ответственности за участие в организации деятельности и управлении вооруженными формированиями Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

После этого силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Подобное решение стало необходимости в ситуации, сложившейся после 19 сентября 2023 года, следовало из документа. До 1 января 2024 года все все госучреждения и организации будут распущены.



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