Песков оценил перспективы продления российской миротворческой миссии в Карабахе

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вопрос продления российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном, поскольку регион теперь является его территорией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной", – сказал представитель Кремля.

При этом он заметил, что тема мирного договора между Баку и Ереваном по-прежнему остается актуальной, поскольку есть планы по развитию логистики в регионе, что важно не только для самих стран, но и для России.

"Мы надеемся, что эта работа (по мирному договору. – Прим. ред.) будет продолжена", – подытожил Песков.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года