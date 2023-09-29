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29 сентября, 07:24

Политика

В Армению из Карабаха уже переехали более 84 тысяч человек – власти

Фото: ТАСС/Александр Патрин

С 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 84 770 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-cлужбу армянского кабмина.

Отмечается, что эти данные актуальны по состоянию на 05:00 пятницы, 29 сентября, по московскому времени.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, были вынуждены покинуть территорию непризнанной республики. Люди начали выезжать в Армению в сопровождении российских миротворцев.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно документу, все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

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