29 сентября, 07:24Политика
В Армению из Карабаха уже переехали более 84 тысяч человек – власти
Фото: ТАСС/Александр Патрин
С 24 сентября из Нагорного Карабаха в Армению переехали 84 770 вынужденных переселенцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-cлужбу армянского кабмина.
Отмечается, что эти данные актуальны по состоянию на 05:00 пятницы, 29 сентября, по московскому времени.
19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.
Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, были вынуждены покинуть территорию непризнанной республики. Люди начали выезжать в Армению в сопровождении российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.
Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно документу, все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.
Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года
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