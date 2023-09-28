Востоковед рассказал, что ждет жителей Нагорного Карабаха после "ликвидации" республики

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С жителями Нагорного Карабаха все будет хорошо, для них поменяется только управленческий центр, отметил востоковед Маис Курбанов, комментируя новость о выходе указа о прекращении существования непризнанной республики. Об этом сообщает "Радио 1".

По мнению эксперта, случилось долгожданное окончание 30-летней войны. Курбанов назвал принятое решение торжеством справедливости, поскольку регион исторически относился к Азербайджану.

"С карабахскими армянами, которые будут гражданами Азербайджана, ничего не произойдет. Они ведь и так много жили в азербайджанском СССР. С гражданами все будет хорошо, просто сменится управленческий центр", – объяснил он.

Политолог обратил внимание, что граждане продолжат разговаривать и учиться на своем языке.

Курбанов отметил, что ситуация могла разрешиться более негативно. По его словам, военные Североатлантического альянса могли бы сделать Азербайджан "второй Украиной". Он подчеркнул, что натовские бойцы руководствуются только своими интересами.

"Мы уже видели это в Афганистане, Ираке, Ливии. Да и как можно надеяться на Америку, которая бросила соседнюю Грузию", – резюмировал он.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

Отмечается, что указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года, когда Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, будут распущены до 1 января 2024 года.

Населению Карабаха, в том числе тем, кто находится за пределами республики, после вступления данного указа в силу необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.

Власти Азербайджана начали процесс регистрации армян, проживающих в Нагорном Карабахе, с целью определения их юридического статуса.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года



