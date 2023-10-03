Госминистр Карабаха, главы МВД и Службы нацбезопасности въехали в Армению – СМИ

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Премьер-министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Арутюнян, глава МВД Карен Саркисян и руководитель Службы нацбезопасности (СНБ) Арарат Мелкумян выехали из Карабаха в Армению. Об этом пишет Radar.am со ссылкой на депутата карабахского парламента Давида Галстяна.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

По последним данным, в Армению из Карабаха прибыли 100 520 человек. При этом силы Азербайджана задержали экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма.

Кроме того, Госпогранслужба Азербайджана подтвердила задержание экс-командующего армии обороны НКР Левона Мнацаканяна. До этого в Баку заявили об аресте бывшего заместителя командующего армянскими силами в Нагорном Карабахе Давида Манукяна.

Почти 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению