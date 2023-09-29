Азербайджанские силовики задержали экс-командующего карабахской армией

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армией (2015–2018 годы) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение военачальника.

Отмечается, что Мнацаканяна задержали на КПП "Лачин", когда он пытался въехать из Карабаха в армянский город Горис.

Ранее на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению был задержан бывший государственный министр НКР Рубен Варданян. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования 28 сентября. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года