Франция заявила о готовности подписать соглашение с Арменией о поставках военной техники

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Франция сообщила о готовности заключить соглашение с Арменией о поставках военной техники. Об этом рассказала французский министр иностранных дел Катрин Колонна.

"Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы она смогла обеспечить свою защиту", – цитирует ее РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства Франции отказалась раскрывать детали.

Ранее посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян заявил, что американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные лидеры терпимо отнеслись к "этническим чисткам" в Нагорном Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. На следующий день стороны конфликта договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.



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