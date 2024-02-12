Песков оценил вероятность визита Путина в Ереван после присоединения Армении к МУС

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Российской стороне необходимы определенные заверения от Армении перед возможным визитом Владимира Путина в Ереван, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту (Международный уголовный суд (МУС). – Прим. ред.), конечно же, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения", – объяснил он.

По словам Пескова, Россия настроена на решение этого вопроса с армянскими партнерами в рамках двухсторонних переговоров.

До этого представитель Кремля заявлял, что вступление Армении в МУС является ее суверенным делом. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнял, что лично он, в связи с ордером МУС, не может принимать решение об аресте тех или иных людей, включая президента РФ.



Парламент Армении начал рассмотрение вопроса ратификации Римского статута МУС 3 октября 2023 года. Ереван позднее объяснял это тем, что решение о начале процедуры было принято еще до выдачи этим судом ордена на арест Путина.

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