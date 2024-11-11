В Москве заочно арестован судья МУС в Гааге

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Судья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкель Бен Махфуд, выдавший санкцию на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, заочно арестован в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Тем самым было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, уточнил собеседник агентства. Махфуда арестовали по статье "Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей".

Досудебная палата МУС выдала ордеры на аресты Шойгу и Герасимова 25 июня текущего года. Согласно установленным правилам, их могут задержать на территории стран, подчиняющихся суду.

Совбез России, комментируя решение МУС, назвал его ничтожным сотрясанием воздуха. Там заявили, что решение было принято в рамках гибридной войны Запада против РФ.

В свою очередь, в Кремле назвали абсурдом выданные ордера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Россия не принимает юрисдикцию МУС, что дает ей основание не признавать его решения.