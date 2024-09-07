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07 сентября, 15:12

Политика

МИД Армении заявил об отказе в поддержке расследования МУС по Украине

Фото: ТАСС/AP/TMike Corder

Ереван не стал поддерживать декларацию ЕС о поддержке расследования МУС агрессии против Украины, рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян в беседе с Armenpress.

Дипломат напомнила, что Армения изначально не присоединялась к данной инициативе. Она подчеркнула, что расследование поддержали Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Молдавия.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции заявили, что они якобы причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и перемещение детей из Украины в Россию.

Между тем в июне текущего года досудебная палата Международного уголовного суда сообщила о выдаче ордеров на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. При этом председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что такие решения являются информационным шумом.

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