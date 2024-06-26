Председатель КС назвал решения МУС в отношении должностных лиц РФ информационным шумом

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Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест российских должностных лиц является информационным шумом, считает председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин. Соответствующее заявление опубликовано на сайте КС РФ.

"Как-то обсуждать возможность исполнения решений межгосударственных органов, межгосударственных и зарубежных судов можно только в том случае, если их принятие имеет хоть какое-то правдоподобие правового основания", – уточнил Зорькин.

25 июня досудебная палата МУС выдала ордеры на арест секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Представители суда назвали причиной данного решения "предполагаемые международные преступления, совершенные с по меньшей мере 10 октября 2022 до по меньшей мере 9 мая 2023 года".

Между тем в марте 2023 года МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина, а также уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции заявляли, что они могут иметь отношение к военным преступлениям, под которыми имелась в виду незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.