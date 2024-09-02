Песков заявил, что у РФ нет проблем с Монголией из-за ордера МУС

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У России нет проблем с Монголией из-за признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По мере посещения мы будем вас информировать", – добавил он, рассказывая о возможных проблемах с другими странами, которые также являются участницами МУС.

Ранее украинский МИД настаивал на том, чтобы Улан-Батор исполнил решение МУС и арестовал Владимира Путина. До этого Песков заявлял, что Кремль не беспокоит решение суда в контексте скорого визита президента РФ.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В российском МИД тогда настаивали, что это решение для РФ не имеет никакого значения.

