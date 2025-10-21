Лавров: угрозы Польши в отношении безопасности Путина говорят о готовности к терактам

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Угрозы в отношении безопасности самолета Владимира Путина говорят о готовности Польши совершать теракты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что страна не будет гарантировать безопасный пролет Путина на возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Он указывал, что Международный уголовный суд (МУС) может приказать польскому правительству остановить самолет и "доставить подозреваемого в Гаагу".

"Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты", – приводит РИА Новости комментарий Лаврова по этому поводу.

По словам российского министра, таким образом Польша через официальный суд оправдала теракт против "Северных потоков". Теперь же Варшава будет препятствовать свободному движению самолета российского президента.

Путин и Трамп договорились о проведении личной встречи в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября.

Венгерский МИД со своей стороны пообещал обеспечить безопасность саммита России и США. Глава ведомства Петер Сийярто подчеркивал, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию, провести переговоры и вылететь обратно.

При этом представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер указывал, что Венгрия обязана соблюдать свои обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда.

Инстанция выдала ордер на арест российского лидера в марте 2023 года. Решение МУС также касалось уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд утверждал, что они могут быть связаны с незаконной депортацией детей с Украины в РФ.