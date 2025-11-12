Трамп попросил президента Израиля прекратить дело против Нетаньяху

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Президент США Дональд Трамп официально попросил прекратить преследование премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, передает Haaretz.

Американский лидер направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу соответствующее письмо, назвав дело против Нетаньяху политическим.

"Пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой ситуации раз и навсегда", – отметил Трамп.

Он также назвал премьера Израиля "решительным премьером военного времени", который теперь ведет страну к миру.

По данным Times of Israel, Герцог выразил "огромное уважение" к Трампу. Однако при этом он подчеркнул, что любой желающий помилования должен сам подать официальное прошение в соответствующие органы. Президент имеет право помиловать приговоренных судом лиц, если это будет признано соответствующим общественным интересам.

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года. Спустя несколько лет, в 2019 году, ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. При этом сам премьер вину отрицает.

Ранее Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников. Всего ордер распространяется на 37 подозреваемых. Они обвиняются в совершении геноцида, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

Утверждается, что Генпрокуратура начала расследование после того, как Израиль в октябре задержал активистов гуманитарной флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в Газу.