Итальянского журналиста уволили после вопроса о восстановлении Газы на брифинге ЕК

Фото: ТАСС/Zuma/Mahmoud Issa

Итальянского журналиста информационного агентства Agenzia Nova Габриэле Нунциати уволили после вопроса на брифинге Европейской комиссии о Газе, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

Нунциати рассказал, что поинтересовался, должен ли Израиль оплачивать восстановление сектора Газа. Представитель ЕК отказался давать ответ на этот вопрос, а позже журналист получил "ряд напряженных звонков" от начальства. 27 октября стало известно, что с ним расторгли контракт.

Руководство Agenzia Nova подтвердило факт увольнения, при этом в издании заявили, что заданный Нунциати вопрос показал, что он не понимает основ международного права.

Решение вызвало критику. Например, депутат от итальянской оппозиционной партии Анна Лаура Оррико назвала увольнение "постыдным". Она выразила солидарность с Нунциати, а также поддержала всех, кто выступает за правду и свободу прессы.

Ранее в палестинском движении ХАМАС заявили, что Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа, поскольку именно правительство еврейского государства несет ответственность за разрушение региона.

Вместе с тем в ноябре 2025 года в Каире состоится международная конференция по восстановлению Газы. Ее анонсировал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

