30 ноября, 16:24Политика
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции, направил президенту страны Ицхаку Герцогу запрос о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы государства.
В запрос входят подробное письмо за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письмо, подписанное лично Нетаньяху.
"Офис президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос", – говорится в сообщении.
При этом прошение о помиловании не содержит признания вины или раскаяния.
Как отметил Нетаньяху, прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам государства и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.
"Мой личный интерес был и остается довести процесс до конца, до полного оправдания по всем обвинениям. Но реальность в сфере безопасности и внешней политики, национальные интересы требуют иного", – подчеркнул премьер.
Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года. Спустя несколько лет, в 2019 году, ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам.
При этом Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников. Всего ордер распространяется на 37 подозреваемых. Они обвиняются в совершении геноцида, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.