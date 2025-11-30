Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по подозрению в коррупции, направил президенту страны Ицхаку Герцогу запрос о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы государства.

В запрос входят подробное письмо за подписью адвоката премьера Амита Хадада и письмо, подписанное лично Нетаньяху.

"Офис президента осознает, что это чрезвычайный запрос, имеющий серьезные последствия. Получив все необходимые мнения, президент ответственно и добросовестно рассмотрит запрос", – говорится в сообщении.

При этом прошение о помиловании не содержит признания вины или раскаяния.

Как отметил Нетаньяху, прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам государства и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.

"Мой личный интерес был и остается довести процесс до конца, до полного оправдания по всем обвинениям. Но реальность в сфере безопасности и внешней политики, национальные интересы требуют иного", – подчеркнул премьер.

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года. Спустя несколько лет, в 2019 году, ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам.

При этом Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху и еще нескольких израильских чиновников. Всего ордер распространяется на 37 подозреваемых. Они обвиняются в совершении геноцида, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности.

