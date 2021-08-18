Запад оставляет за собой в Афганистане новый кризис в наследство миру – Захарова

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Запад оставляет за собой в Афганистане очередной гуманитарный и политический кризис.
"Мы сейчас видим, как в очередной раз западное сообщество, отстаивающее некие свои собственные западные ценности, оставляет в наследство миру и будущим поколениям еще один кризис", – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Она отметила, что до Афганистана были Ливия, Ирак, Сирия.
По ее словам, гуманитарная обстановка в Афганистане, а также ситуация с падением людей с военно-транспортных самолетов США показывают истинное отношение Запада к правам человека.
Захарова добавила, что обострение конфликта в Афганистане продемонстрировало, что западные страны могут проявить солидарность только на словах и в единой русофобской политике.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что новая гражданская война в Афганистане может разгореться независимо от действий новой власти, мировое сообщество должно оказать помощь жителям страны, не вмешиваясь во внутренние конфликты.
Он выразил мнение, что мировые лидеры должны сформировать и объяснить некие "правила поведения" в регионе. По словам Косачева, странам необходимо помнить, что власть в Афганистане захватили "не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные" фундаменталистские силы.
15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Боевики заняли президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в Афганистане.
Из Афганистана бегут гражданские и военные
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