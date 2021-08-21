Светлана Разворотнева: система электронного голосования заслуживает доверия

Фото: Москва 24/Екатерина Бибикова
Система дистанционного электронного голосования заслуживает доверия, считает помощник и член экспертного совета уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева. По ее словам, при разработке системы были учтены принципы анонимности и тайного голосования.
"Разработчиками учтены все тонкости процедуры голосования, система надежно защищена и полностью отвечает двум важнейшим аксиомам избирательного процесса – анонимности и тайне голосования. Система дистанционного электронного голосования заслуживает доверия и я убеждена, что у нее большое будущее", – сказала общественница.
Она также подчеркнула, что онлайн-голосование позволяет принять участие в избирательном процессе тем гражданам, которые по различным причинам раньше в него вовлечены не были: для этого им достаточно будет зарегистрироваться в системе через интернет.
Кроме того, системой исключена возможность двойного голосования – одновременно на избирательном участке и онлайн –, при этом избиратели могут отложить решение на случай сбоев или изменить его – учтен будет только последний голос.
Как отметил, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, предположительно больше половины столичных избирателей собираются проголосовать онлайн в ходе предстоящих сентябрьских выборов.
Между тем гендиректор "Лаборатории Айти Анализа" Алексей Демин призвал избирателей не игнорировать выборы: он считает, что лучше проголосовать онлайн, чем вовсе этого не сделать.
"Избиратели должны понимать, что, исключая возможность дистанционного электронного голосования, они снижают шансы на победу тех кандидатов, которых хотят поддержать", – заключил он.
Ранее стало известно, что почти один миллион человек подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму. Лидирует в этом плане Москва – в столице подали 738 тысяч заявок.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список партий, участвующих в выборах, можно посмотреть на сайте ЦИК.
Зарегистрироваться на онлайн-голосование можно до 13 сентября включительно
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