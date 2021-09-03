Минюст РФ включил четыре СМИ в реестр иноагентов по их обращениям

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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов 4 СМИ по их обращениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"3 сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021", ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит", – отметили в министерстве.

В ведомстве также сказали, что эти организации были созданы физическими лицами из РФ, ранее уже включенными в реестр иноагентов: Гликиным М. А. (ООО "Альтаир 2021"), Рождественским И. Д. (ООО "Вега 2021"), Ярош Ю. П. (ООО "Главный редактор 2021"), а также Гройсман С. Р., Железновой М. М., Лукьяновой Ю. С., Маняхиным П. Б. и Чураковой О. В. (ООО "Ромашки монолит").

Как уточнили в Минюсте, в данной ситуации речь идет о честном выполнении указанными лицами требований закона, установленных для граждан, находящихся в реестре, и "направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

Напомним, в августе также в реестр СМИ-иноагентов был включен телеканал "Дождь", латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах в России необходим, однако его правоприменение нужно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями. Он подчеркнул, что в Кремле видели обращение ряда СМИ, выступающих против закона об иноагентах, но согласны не со всеми его формулировками.