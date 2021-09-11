Москвичам стала доступна интерактивная карта города

Фото: Молодые люди на Смоленской набережной. Фото Б. Ярославцева. Середина 1960-х годов. Главархив Москвы

Интерактивная карта Москвы появилась в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории". Всем желающим стали доступны фотографии полувековой давности и современные снимки города, сделанные с одних и тех же точек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новая интерактивная карта позволяет увидеть, как жили горожане в середине прошлого века и как выглядели места, без которых невозможно представить столицу сейчас.

"Для создания карты специалисты Главархива сначала отобрали фотографии Москвы с начала 1950-х до начала 1970-х, а затем сделали с тех же самых точек снимки современной столицы. Всего на карте доступно более 400 фотографий", – приводятся в материале слова Раковой.

Так, увидеть можно Тверскую улицу, которая в советское время называлась улицей Максима Горького. Изменилась и Колхозная площадь. А настоящее время она носит другое название – Большая Сухаревская.

Также посмотреть можно снимки недавно открывшегося после реконструкции кинотеатра "Художественный" у станции метро "Арбатская".

Ранее сообщалось, что на сайте столичного Главархива появились материалы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчевской улице. Их можно найти в разделе "Об архиве", подразделе "Уникальные документы". Все желающие могут увидеть 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря им можно представить, как выглядела бы Москва, если бы эти проекты реализовали.

Специалисты Главархива занимаются не только поиском, но и определением значимости документов. Они отбирают материалы, которые существуют в единственном экземпляре и имеют историческую ценность.